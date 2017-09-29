ظنَّ أن السيارة البرتقالية جزر فـ.. حمار "أحمق" يورِّط صاحبه بآلاف الدولارات ويقوده للمحكمة!

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أمرت محكمة ألمانية مالك حمار بدفع 6800 دولار لمالك سيارة مكلارين رياضية باهظة لتغطية الأضرار التي لحقت بالسيارة عندما اصطدم الحمار بمؤخرة السيارة.

ولفتت الشرطة الى ان الحمار فيتوس ربما يكون قد أخطأ الظن بين الماكلارين البرتقالية الفخمة المتوقفة بجانب منزله وجزرة عملاقة عندما عاد بظهره ودمر الطلاء وقطع ألياف الكربون في السيارة.

الى ذلك ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن محكمة ولاية جيسن أيدت امس صاحب السيارة رجل الأعمال ماركوس زاهن الذي رفع الدعوى بعد أن رفض مالك الحمار دفع الأضرار الناجمة عن هذا الحادث الذي وقع في ايلول الماضي، وقررت المحكمة الزام صاحب الحمار دفع 6800 دولار لمالك السيارة.

وبحسب موقع "هاف بوست" فان زاهن ترك سيارته البرتقالية من نوع "فولكانو ماكلارين سبايدر 650" بجانب حقل، حيث كان يرعى حمار -يدعى فيتوس- في 15 أيلول من العام الماضي في ولاية هسن الأميركية.

وعندما عاد رجل الأعمال، البالغ من العمر 49 سنةً، قال إنه صُدم لرؤية الحيوان الجائع يقضم سيارته الرياضية الباهظة الثمن.

وقال ماركوس لصحيفة ألمانية: "نظرت إلى المرآة الخلفية وشاهدت فجأة أذنين رقيقتين! ثم سمعت صوتاً غريباً"، مضيفاً: "جاء الصوت من الحمار، الذي كان يقضم أرفف السيارة!".

بدورها لفتت الشرطة الى ان الحمار ربما خلط بين السيارة البرتقالية والجزر، مما تسبب فى خسائر تقدر بـ30 ألف يورو.

ولفت "هاف بوست" الى انه في حين غطت له تأمينات ماكلارين تكلفة معظم الأضرار، كان لا يزال ماركوس يحتاج 6000 يورو.

و على الرغم من أنه لا يحمل ضغينة ضد الحمار، يسعى رجل الأعمال للتعويض من شركة تأمين صاحب الحمار لتغطية التكلفة، وقد رفضت شركة التأمين الدفع، معتبرةً أنه كان ينبغي اختيار مكان أفضل لوقوف السيارة.

ومن المقرر الآن أن تبتَّ محكمة مدنية فى غيسن بالقضية.