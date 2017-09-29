تسجيل صوتي مهم مدته 46 دقيقة من البغدادي الى أتباعه..!

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تسجيل صوتي جديد منسوب لزعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، تداولته حسابات تابعة للتنظيم المتطرف على الإنترنت، الخميس، يحث فيه أتباعه على "الصبر والثبات" في وجه أعدائهم في سوريا والعراق، في إشارة إلى العمليات العسكرية ضد التنظيم التي ينفذها التحالف الدولي ضد داعش.

التسجيل الصوتي، ومدته 46 دقيقة، يعد الأول الذي ينسب للبغدادي له منذ ما يقرب من عام، فقد خلالها التنظيم الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق. وربما أراد البغدادي بظهور ذلك التسجيل الصوتي، أن يبرهن على أنه مازال حياً، ما قد يعطي دفعة لأنصاره الذين يتلقون الهزيمة تلو الأخرى في معاقلهم.

ولم يتضح تاريخ التسجيل، لكن الرجل المطلوب الأول دولياً أشار في التسجيل إلى تهديدات كوريا الشمالية لكل من الولايات المتحدة واليابان، ما يعني أن التسجيل حديث. وفي التسجيل، يشير البغدادي بطريقة غير مباشرة إلى الهجمات الأخيرة في مترو لندن وبرشلونة.

يذكر أن آخر تسجيل صوتي منسوب للبغدادي ظهر في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك بعد أسبوعين من بدء معركة الموصل، بغرض حث أتباعه على القتال.

وألحقت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة الهزيمة بتنظيم "داعش" في الموصل التي أعلن منها البغدادي قيام دولته "الإرهابية" قبل 3 سنوات.

ويُعتقد أن البغدادي يختبئ في الصحراء التي تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات بين الموصل العراقية والرقة السورية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق هذا العام، إنها ربما قتلت البغدادي عندما استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعاً لقادة كبار في التنظيم بضواحي الرقة، لكن واشنطن قالت إنها لا تستطيع إثبات مقتله كما شكك مسؤولون غربيون وعراقيون في الأمر.

(العربية)