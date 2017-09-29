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منظمة دولية: وباء الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في التاريخ

29
SEPTEMBER
2017
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قال تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية الإنسانية، أمس، إن عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى أكثر من 755 ألف حالة، ما يجعله الأسوأ في التاريخ.

ونقل "المشهد اليمني" نص التقرير الصادر عن المنظمة جاء فيه: "أزمة الكوليرا التي بدأت منذ أشهر في اليمن، تعتبر أسوأ تفش للكوليرا في العالم سجل في عام واحد"..."عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا قد يرتفع ليصل إلى مليون بحلول نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وقال نايجل تيمينز، المدير الإنساني لمنظمة أوكسفام: "ازمة اليمن هي الأسوأ في العالم"..."الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين أوجدت ظروفا مثالية لانتشار المرض، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة، وأجبرت الملايين على الخروج من بيوتهم، ودمرت تقريبا كافة الخدمات الصحية الضعيفة أصلا وأعاقت الجهود الرامية إلى التصدي لتفشي الكوليرا".

وأضاف تيمينز: "الكوليرا تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح. ولا يمكننا الاستمرار في السماح للأطفال بالموت من آلام مرض يمكن علاجه بسهولة".

وتابع قائلا: "مأساة اليمن هي كارثة من صنع الإنسان تتحمل جميع الأطراف المسؤولية عنها. إنسانيتنا المشتركة تخبرنا أن هذا يجب أن يتوقف، ويجب أن تبدأ الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".

ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع في اليمن، وكل من يدعمها، إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، من أجل إنهاء سفك الدماء وتيسير المساعدة الإنسانية.

روسيا اليوم
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