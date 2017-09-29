بوتين من أنقرة: شروط إنهاء الحرب بسوريا متوفرة

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ختام محادثات مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان في أنقرة، يوم امس الخميس، إن "الشروط اللازمة" لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات أصبحت متوفرة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أردوغان إن روسيا وتركيا تعتزمان "تعميق التنسيق" في ما بينهما، من أجل إنهاء الحرب الأهلية في سوريا، مشددا على أن "الشروط اللازمة" لإنهاء هذه الحرب اصبحت متوفرة.



واتفق بوتين وأردوغان على تكثيف الجهود لتفعيل "منطقة خفض التوتر" في محافظة ادلب في شمال سوريا، من أجل المساعدة على إنهاء الحرب في سوريا.



وقال أردوغان انه اتفق مع الرئيس الروسي على "ان يواصلا بذل مزيد من الجهود" لتطبيق منطقة خفض التوتر في ادلب.



ووصل الرئيس الروسي إلى تركيا الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره التركي حول سوريا والعراق فضلا عن عقد للتسلح.