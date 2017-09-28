الإطاحة بخلية باكستانية حاولت تهريب مخدرات من دولة مجاورة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الخميس (28 سبتمبر 2017)، تمكنها من إحباط تهريب كميات من الحبوب المخدرة بالرياض.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن محاولة التهريب شملت ٨ كيلو و٦٨٢ جرامًا من مادة الشبو، و١٦٣,٢٠٠ حبة من الزناكس المحظورة.

وذكر الناطق باسم المديرية، العقيد عبد العزيز بن محمد بن كدسة، في تصريح صحفي، أن المكافحة تمكنت من ضبط الموردين والمستورد قبل تهريب المخدرات إلى داخل المملكة.

وأشار إلى أن الموردين يحملان الجنسية الباكستانية، وتم رصدهما إثر دخولهما مدينة الرياض قادمين من إحدى الدول المجاورة وبقيادتهما شاحنتين؛ حيث نصب لهما كمين أمني، وصولا إلى القبض على مستقبل تلك الكميات في مدينة الرياض (من نفس الجنسية).

المصدر: Ajel