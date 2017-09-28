سيناريو "مرعب" لحرب أميركية - كورية..!

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توقع محلل عسكري أميركي، مقتل نحو 20 ألف كوري جنوبي يومياً، في حال اندلعت حرب بين واشنطن وبيونغ يانغ، على إثر التهديدات المتبادلة بين البلدين بسبب تجارب الأخيرة الصاروخية والنووية.

وقال العميد المتقاعد روف غيفنز، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، أمس الأربعاء، إن "كثيرا من الأميركيين يعتقدون أن الحرب مع كوريا الشمالية ستكون مثل غزو العراق أو أفغانستان أو العمليات القتالية في ليبيا أو سوريا".

وأضاف غيفنز، الذي قضى 4 أعوام من خدمته العسكرية في شبه الجزيرة الكورية: "لكن الوضع بعيد كل البعد عن ذلك".

وأوضح أن "مثل هذه الحرب ربما تدمر العاصمة الكورية الجنوبية سيول، لأنها ستكون في مرمى نيران المدفعية من الجارة الشمالية".

وتابع: "تقديرات وزارة الدفاع الأميركية تشير إلى إمكانية سقوط ما يقرب من 20 ألف قتيل كوري جنوبي يومياً".

وأشار إلى أن "الحرب يمكن أن يطلق شرارتها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في حال سقوط صاروخ على جزيرة غوام الأمريكية أو بالقرب منها".

وأضاف أن "حاملات الطائرات الأميركية سترد بعد ذلك بشن ضربات على منصات الإطلاق الصاروخي في كوريا الشمالية"، حسب "الأناضول".

(sputnik)