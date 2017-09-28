living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اقفال الاجواء اللبنانية الاثنين.. ووقف عمل الطيران لمدة ساعتين!

28
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنها "إذ تثني على التزام الموظفين في كل الوحدات والمناطق بالإضراب العام والشامل والاعتصام والتظاهر الذي تم تنفيذه منذ ثلاثة ايام، فإنها تدعو الموظفين الى مواصلة الالتزام بالاضراب المفتوح كما نص عليه بيانها الصادر يوم الاثنين الماضي والحشد للاعتصام على طريق بعبدا اليوم عند العاشرة قبل الظهر وتعلن اقفال الأجواء اللبنانية ووقف عمل الطيران هبوطا وإقلاعا، يوم الاثنين 2 تشرين الأول المقبل من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، وذلك بعد ان تداولت بهذا التحرك مع لجنة المراقبين الجويين والتي هي ومطالبها جزء لا يتجزأ من رابطة موظفي الادارة العامة ومن مطالبها".
 
وختم البيان: "إن الرابطة وإذ تؤكد مطالب وحقوق المراقبين الجويين، تلفت المعنيين الى ان هذا التحرك سيكون بداية الغيث لتحركات متصاعدة ستصل الى مفاجآت ستعلن في الوقت المناسب، في حال لم يتم تحويل رواتب الموظفين في الادارة العامة فورا حسب جداول سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق القانون الرقم 46 / 2017 كاملا. وهي تؤكد متابعتها لكل مطالبها الأخرى التي يجري العمل على تحصيلها في ما خص المتعاقدين وجداول وحقوق بعض الفئات الوظيفية. عشتم وعاش الموظف الاداري كريما عزيزا وعاش لبنان". 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout