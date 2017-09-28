بالفيديو - عاد الى الحياة بعد موته مدة ساعتين

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في حادثة مثيرة للدهشة، عاد مولود جديد الى الحياة بعد ساعتين من إعلان الأطباء انه فارق الحياة بشكل قاطع.

وفي التفاصيل، صعقت سيدة تدعى كيت بعد أن سمعت صوتاً يصدر من رضيعها بعد موته وفق ما ذكر موقع sliptalk.

وأكّد الأطباء موت رضيعها عقب ولادته المبكرة، فظلت تحتضنه لمدة ساعتين لتودعه، لكنها بعد مرور تلك الفترة تضاعفت صدمتها عندما سمعت صوتا يصدر منه وشاهدته يعود للحياة مرة أخرى.

ولم يجد الأطباء تفسيرا علميا أو منطقيا لما حدث، فيما أعربت كيت عن سعادتها بأنها لم تستسلم لنبأ وفاة الرضيع وظلت تحتضنه هذه المدة ولم تتركه إلى مصيره المجهول.