صاروخ روسي يشعل سماء إيران!

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أعلنت القوات الجوية الإيرانية أن التوهج الذي شوهد في سماء إيران ليل أمس ناجم عن إطلاق روسيا لصاروخ بالستي عابر للقارات.



وقال نائب قائد القوات الجوية الإيرانية العميد علي رضا الهامي للتلفزيون الإيراني إن "التوهج الذي شوهد سماء عدد من المدن الإيرانية ناجم عن إطلاق روسيا لصاروخ بالستي من طراز "إر إس- 12 إم" (توبول)".



وأكد أن "الصاروخ لم يعبر الأجواء الإيرانية، لكنه أطلق من قاعدة بالقرب من بحر قزوين وحلق على ارتفاع عال جدا، لكن وقت إطلاقه كان مناسبا لرؤية إشعاعه في سماء إيران".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تنفيذ قوات الصواريخ الاستراتيجية لتجربة ناجحة لصاروخ "توبل" الباليستي العابر للقارات من ميدان "كابوستين يار" في مقاطعة استراخان.