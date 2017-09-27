الرئيس الروسي يعلن عن حدث تاريخي!

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتخلص روسيا الأربعاء من آخر ذخيرة من مخزون أسلحتها الكيميائية خطوة تاريخية من أجل ضمان الأمن في العالم.

وقال بوتين خلال جسر تلفزيوني مع أودمورتيا، حيث جرى الأربعاء إتلاف آخر ذخيرة كيميائية في روسيا،

“إن ذلك حدث تاريخي بالفعل، أخذا في الاعتبار الحجم الضخم لمخزون الأسلحة الكيميائية الذي ورثناه من الاتحاد السوفيتي، والذي لو تم استخدامه، كما يرى الخبراء، أن يقضي على جميع الكائنات الحية على الأرض عدة مرات. إنه خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن أكبر في العالم المعاصر وجعله أكثر أمنا.“

وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها الخاصة بإتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بذريعة غريبة هي نقص الأموال.

ومع ذلك قال بوتين إنه ينتظر من “الولايات المتحدة وكذلك من غيرها من الدول أن تنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية”، معربا عن أمله في أن “جهود روسيا الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية ستشكل مثالا لدول أخرى”.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق الأربعاء، أن موسكو تنفذ التزاماتها الدولية، وستقوم بإتلاف أسلحتها الكيميائية كاملة بشكل مبكر.