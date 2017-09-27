صور مؤثرة - تركت طفلها المريض بالسرطان وسرقت مال علاجه.. إليكم التفاصيل

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قررت أم صينية التخلي عن طفلها الذي يعاني من مرض السرطان بعدما تلقت مساعدات من أجل علاجه.

وفي التفاصيل أن هو هاويونغ الذي يبلغ عامه الثاني يعاني منذ أيار 2016 من نوع نادر من سرطان الكبد.

وقد خضع لعدد من جلسات العلاج الكيميائي ولجراحة لاستئصال جزء من كبده. إلا أن المرض عاود الظهور لديه ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات الأطفال في بكين.

وعلى الإثر ناشدت والدته أقاربها وطلبت منهم تقديم المساعدة المالية لها من أجل متابعة علاج ابنها. وتمكن هؤلاء من جمع أكثر من 100 ألف دولار.

إلا أنهم فوجئوا بهرب الأم وبحوزتها المبلغ المالي تاركة طفلها بمفرده في المستشفى. وتمكنت الشرطة من القبض عليها ومن استعادة ذلك المبلغ.

وأحدثت هذه الواقعة ضجة في الصين وانتشرت صور الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتفاعل معها المتابعون وتمنوا له الشفاء العاجل.

(لها)