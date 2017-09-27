تصريح صادم وغير متوقع لترامب عن الأميرة ديانا!

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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميرة الراحلة ديانا بالمجنونة وادعّى أنّه كان يودّ ممارسة الجنس معها في تصريحٍ إذاعي قديم له انتشر في الأيام الأخيرة وفق موقع ميرور البريطاني.

وصرّح ترامب بهذه التعليقات المثيرة للجدل بشأن الأميرة ديانا في مقابلةٍ له ضمن برنامج إذاعي يُقدّمه الأميركي هاورد سترن في العام 1997 وذلك بعد أشهرٍ قليلة على وفاة ديانا.

وانتشرت مقابلة ترامب المثيرة للجدل العام الفائت حين كان لا يزال مرشّحاً للرئاسة الأميركية وذلك بعدما نفى حينها قوله بأنّه كان ليُمارس الجنس مع الأميرة الراحلة.

وفي المقابلة، يسأل المذيع ترامب "كان بإمكانك أن تُمارس الجنس مع الأميرة ديانا صحيح؟" فردّ عليه ترامب "نعم أعتقد أنّه كان باستطاعتي ذلك". ثمّ سخر ترامب في المقابلة من ديانا حين قال إنّه كان سيُخضعها لفحص الـ HIV.

وفي تصريحٍ آخرٍ لترامب ضمن البرنامج الإذاعي نفسه قال الأخير "كنت لأمارس الجنس مع الأميرة ديانا من دون أي تردّد فهي تتمتّع بجمال عارضات الأزياء".