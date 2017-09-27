يراسل المراهقين ويدفعهم للانتحار!

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تمكنت الشرطة الروسية من إلقاء القبض على منسق "مجموعة الموت" بعد اتهامه بمراسلة قاصر من مقاطعة تولا، وفقا للمتحدثة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك.

وقالت فولك في تصريحها: "تمكن رجال الشرطة في مقاطعة فولغوغراد، بالتعاون مع زملائهم في مقاطعة تولا، من القبض على منسق إحدى المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم (مجموعة الموت)، والتي كان يدفع المراهقين من خلالها إلى الانتحار".

وصرح رجال المباحث بأن المتهم يستخدم أحد شبكات التواصل الاجتماعي في مراسلة قاصر، يبلغ عمرها 14 عاما، بغرض دفعها للانتحار، حيث كان المتهم يكلف المجني عليها بمهمات يجب عليها أداءها بدون مناقشة، وكذلك كان يمارس عليها ضغطا مستمرا، يدمر نفسيتها".

وأعلنت المتحدثة عن القبض على شاب يبلغ 23 عاما، لقيامه بهذه المراسلات مع المجني عليها من مقاطعة فولغوغراد، وتم التحفظ عليه لحين التحقيق في الواقعة.