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إنزعجت لإرتداء والدها القميص نفسه لمدّة 20 سنة، لتفاجأ بالسبب المؤثر وراء عادته هذه!

27
SEPTEMBER
2017
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كثيرةً هي الأحكام المسبقة اتي نطلقها ونظلم بها الآخرين دون معرفة ظروفهم، حتى لو كانوا مقربين منّا... ولعلّ هذا ما تعلمته الشابة "ريا" بطريقة مؤثرة؛ فهي لطالما إنتقدت والدها وإنزعجت منه لإرتداء القميص القديم نفسه، خصوصاً في المناسبات الهامّة، لمدّة 20 عاماً.
 
 
وعندما كانت ريا ترتب أغراض جدّها بعد وفاته، صادفت صورة قديمة لوالديها في شهر العسل، وهما يرتديان هذا القميص بالتحديد. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ والدة الشابة توفيت منذ 18 عاماً.
 
عندها، فهمت الشابة السبب الذي دفع والدها للتشبث بقميصه، والذي كانت والدتها ترتدي نسخة مطابقة له ولكن بألوان معاكسة.
 
فالوالد إحتفظ به كذكرى من زوجته الراحلة، وأصر على إرتدائه في المناسبات المهمة كعربون إخلاصه لها، وكي يشعر أن زوجته لا زالت إلى جانبه رغم رحيلها المبكر.
 
وأشارت إبنة الـ24 ربيعاً في تغريدات نشرتها على تويتر إلى أنّ والدها كان يعيد خياطة القميص بيده وترميمه في كلّ مرة يتمزق أو يظهر عليه أي تلف في القماش، رافضاً التخلي بعد كلّ هذه السنوات عن هذه العادة.
 
الصور والتغريدات إكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي لتصل قصّة حب هذا الرجل الذي بقي مخلصاً لزوجته رغم رحيلها إلى كافّة أنحاء العالم!
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