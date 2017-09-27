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أردوغان يصف بارزاني بالخائن ويتوعد أكراد العراق بمجاعة

27
SEPTEMBER
2017
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، بالخيانة لقراره تنظيم الاستفتاء على انفصال الإقليم دون الإصغاء إلى موقف أنقرة.

وذكر أردوغان أمس في خطاب أدلى به أثناء حفل افتتاح العام الأكاديمي، أن أنقرة كانت تتوقع حتى آخر لحظة ألا يرتكب بارزاني هذا الخطأ، غير أن هذه التوقعات لم تتحقق.

وشدد الرئيس التركي على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على الاستفتاء، بدءا من العقوبات الاقتصادية وصولا إلى الإجراءات العسكرية في الجو وعلى الأرض، متوعدا أكراد العراق بالمجاعة عبر منع شاحناتهم من العبور عبر الحدود التركية.

وأشار أردوغان إلى الاستفتاء على استقلال إقليم كوسوفو، قائلا إن هذا الإقليم لم يصبح عضوا في المجتمع الدولي، بالرغم من الاعتراف به من قبل 114 دولة، وتساءل: "من سيعترف باستقلال كردستان العراق باستثناء إسرائيل؟".

وأكد الرئيس التركي مرة أخرى موقف بلاده الرافض للاستفتاء "غير الشرعي"، مكررا مرة أخرى تهديده بإغلاق صنبور نفط الإقليم الكردي.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 93% من الذين شاركوا في الاستفتاء الذي نظم أمس الاثنين في الإقليم الكردي صوتوا لصالح الانفصال عن الدولة العراقية، حسب مفوضية الانتخابات في الإقليم.

روسيا اليوم
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