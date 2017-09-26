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بوتين يقيل قائد القوات الجوية الروسية

26
SEPTEMBER
2017
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسوما بإقالة أربعة مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الفريق أول فيكتور بونداريف.

ويقضي المرسوم الرئاسي بإقالة بونداريف وتسريحه من الخدمة العسكرية، وكذلك نائب قائد أسطول البحر الأسود الفريق البحري فاليري كوليكوف.

إلى ذلك، يقضي المرسوم بعزل الفريق في جهاز الشرطة سيرغي أرينين من منصب قائد قوات الأمن في مقاطعة ساراتوف، وإقالة رئيسة الوكالة الفدرالية الخاصة بشؤون رابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي لوبوف غليبوفا من منصبها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الرئاسي لم يكن مفاجئا ويأتي على خلفية تولي المسؤولين الأربعة مقاعد في مجلس الاتحاد الروسي في الانتخابات التي أجريت في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن يدخل بونداريف لجنة الدفاع والأمن في المجلس.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بتعيين النائب الأول لبونداريف، اللواء بافيل كوراتشينكو قائما بأعمال قائد القوات الجوية الفضائية الروسية.

المصدر: وكالات

روسيا اليوم
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