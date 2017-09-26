أصغر اختبار ذكاء على مستوى العالم: إذا كنت قادراً على حل هذه الأسئلة الثلاثة فأنت من الأذكياء..!

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وضع أستاذ بجامعة ييل أصغر اختبار ذكاء على مستوى العالم، فهل يمكنك الإجابة في الحال عن أسئلة الذكاء الثلاثة هذه؟

عادة ما تستغرق اختبارات الذكاء وقتاً طويلاً، الأمر الذي يرجع في الأساس إلى كمية الأسئلة والواجبات المطلوبة. إلا أن أقصر اختبار ذكاء على مستوى العالم يبين لنا مستوى ذكائنا من خلال ثلاثة أسئلة فقط، وذلك حسب ما ذكر شان فريدريك الأستاذ بجامعة ييل الشهيرة، الذي وضع هذا الاختبار وطوَّره، بحسب صحيفة Freundin الألمانية.

وتبدو الأسئلة الثلاثة التي يدور حولها الاختبار في أول وهلة بسيطة إلى حدٍّ ما وسهلة، ولكنها تنطوي على إجابات محيرة.

وللعلم: كلما كانت إجابتك الصحيحة عن هذه الأسئلة أسرع، كان تقييم ذكائك أعلى.

أقصر اختبار ذكاء:

1- مضرب وكرة ثمنهما معاً 1.10 يورو، ويزيد ثمن المضرب عن ثمن الكرة بواحد يورو، فكم يكون ثمن الكرة؟

2- إذا كانت 5 ماكينات تحتاج 5 دقائق لإنتاج 5 أجهزة مستقلة، فكم من الوقت تحتاجه 100 ماكينة لإنتاج 100 جهاز؟

3- إذا كانت هناك بحيرة مغطاة بأوراق زهرة النيلوفر، وفي كل يوم يتضاعف عدد الأزهار على سطح البحيرة. فإن كان الزمن الذي تحتاجه أوراق الأزهار لتغطية سطح البحيرة بالكامل هو 48 يوماً، فكم يوماً تحتاج لتغطية نصف سطح البحيرة؟

وغالبا ما تأتي الإجابات كما يلي:

1- 10 سنتات

2- 100 دقيقة

3- 24 يوماً

والحل يكون كما يلي:

1- ثمن الكرة ليس 10 سنتات وإنما 5 سنتات.

وتأتي هذه الحسبة من نتيجة أن سعر الكرة (س) وكان سعر المضرب أكثر من (س) بيورو واحد.

فسيكون سعر المضرب (س+1)

وستكون المعادلة أمامنا:

الكرة + المضرب = س+ (س+1) = 1.1

وبالتالي:

2 س+ 1= 1.1

يعني:

2 س = 1.1 – 1

2 س = 0.1

س = 0.05

وعلى هذا يكون سعر الكرة 5 سنتات.

2- تستغرق الـ100 آلة 5 دقائق لصنع 100 جهاز.

كيف ذلك؟

لأن الـ5 آلات تأخذ 5 دقائق لصنع 5 أجهزة. يعني الآلة الواحدة تصنع الجهاز الواحد في 5 دقائق أيضاً .

ولذلك إن كانت لدينا 100 آلة جميعها تصنع الأجهزة فسيستغرق الأمر لصنع 100 جهاز 5 دقائق أيضاً.

3- يلزم أوراق زهرة النيلوفر 47 يوماً لتغطي كافة البحيرة.

لأن الأوراق إن كانت تتضاعف بالحجم يومياً مع مرور الوقت، فهذا معناه أنها تنقسم إلى النصف برجوع الوقت إلى الوراء. يعني إن عدنا يوماً واحداً إلى الوراء فستكون البحيرة مغطاة إلى نصفها. يعني من 48 يوماً إلى 47 يوماً.

فهل حصلت في الاختبار على نتيجة سيئة؟ لا تقلق، فيبدو أن هذا متعلق بمعلوماتك العامة.

(huffpost)