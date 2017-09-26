امرأة سوداء تنجب طفلة بيضاء بعيون زرقاء.. والأطباء في حيرة!

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تفاجأت أم سوداء البشرة، بطفلتها الجديدة، التي امتلكت بشرة بيضاء تماما وشعر أحمر وعينان زرقاويين.

ونقلت صحيفة "ذا صن" القصة الغريبة للطفلة البيضاء، التي حيرت والديها، الأم بايشنس تشاندو والأب أندرياس سبيليا، بسبب ألوان البشرة غير المتوقعة.

وقالت الأم تشاندو: "لم أصدق الأمر في البداية، بشرتها بيضاء جدا عندما ولدت، توقعت أن تزداد اسمرارا مع مرور الأيام، ولكنها بقيت ناصعة البياض".

وولدت الطفلة في مدينة هانوفر الألمانية، لأم من أصول زيمبابوية، وأب ألماني.

وقال الطبيب برايس ماندلسون، اختصاصي الوراثة في جامعة كاليفورنيا: " عندما نمرر الجينات المختلفة للأطفال، قد يأخذ الطفل أي شكل كان، هذا ما يجعلنا مميزون".