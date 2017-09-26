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في سابقة تاريخية.. امرأة تتولى قيادة المارينز في المعارك

26
SEPTEMBER
2017
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنه بات بإمكان امرأة أن تقود قوات المارينز في المعارك وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا الفيلق المهم.
 
وقال قائد فرقة المارينز الجنرال روبرت نيلر في بيان "إنني فخور بهذه الملازمة وبزملائها في دورتها".
 
وأضاف "يحق للمارينز أن يتوقعوا ضباطا أكفياء وقادرين ويستحقون ذلك. ويتمتع ضباط هذه الدورة بجميع الشروط اللازمة لتحضير أنفسهم لتحديهم المقبل، وهو قيادة قوات المارينز في المعارك ايضا".
 
والملازمة الشابة التي لم يذكر اسمها هي أول من أنجز بنجاح 13 أسبوعا من التدريب البدني الذي يخضع له المارينز لقيادة فصيل من نحو أربعين رجلا في القتال.
 
وبدات هذه الدورة تستقبل النساء منذ نيسان/أبريل 2016 فقط.
 
ونشر البنتاغون شريط فيديو لتدريبات 88 عنصرا نالوا رتبة ضابط من بين 131 حاولوا ذلك. وفي الشريط شابة سمراء شعرها مسحوب الى الوراء وخبأت وجهها بنظارات داكنة.
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