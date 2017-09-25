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جهاز الخدمة السرية الأمريكي يعتقل مسلحا قرب البيت الأبيض

25
SEPTEMBER
2017
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قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي وشرطة العاصمة واشنطن إن ضباط إنفاذ القانون اعتقلوا رجلا يحوز عددا من الأسلحة النارية قرب البيت الأبيض صباح أمس الأحد.
وقال الجهاز في بيان اليوم الإثنين إن الرجل اعتقل بعدما اقترب من رجال جهاز الخدمة السرية عند تقاطع طرق قرب البيت الأبيض، حسب "رويترز".
لكن تقرير من شرطة واشنطن ذكر أمس رواية مختلفة إذ قال إن الرجل كان يتبول في مكان عام وإن رجال إنفاذ القانون هم من اقتربوا منه.

وذكر تقرير الشرطة أن الرجل قال إنه "جاء إلى البيت الأبيض كي يتحدث مع (الأميرال) مايك روجرز و(الجنرال) جيم ماتيس بشأن رواتب مفقودة".

وأضاف أن رجال إنفاذ القانون فتشوا سيارة الرجل وعثروا فيها على أسلحة نارية وثلاثة سكاكين قابلة للطي وذخيرة.

وتابع "أسفرت المواجهة مع الشخص عن تحقيق ضباط الخدمة السرية في الأمر. جرى اعتقال الشخص لحيازته عددا من الأسلحة".

وقالت تقرير الشرطة إنه جرى إخضاع الرجل لمتابعة نفسية قبل نقله إلى مركز للشرطة لبدء الإجراءات القانونية بشأنه.

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