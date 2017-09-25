تزوجت 7 مرات خلال 4 أشهر.. لن تصدقوا ماذا كانت تفعل!

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اعتقلت الشرطة الباكستانية فتاة تبلغ 18 عاما، لاحتيالها بسرقة ضحاياها عبر زواج "وهمي" في مدينة سرجودا بإقليم البنجاب.

وذكرت قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية أن الفتاة قد تزوجت 7 مرات خلال 4 شهور فقط، وسرقت مقتنيات عالية القيمة من ضحاياها، بحسب "إرم".

وأثار القضية اثنان من ضحاياها بعد تقديمهم شكوى مرفقة بعقود الزواج لإحدى المحاكم.

ووفقًا لمصادر في المحكمة، فإن الفتاة وتدعى سنا، اعتادت أن تختفي بعد يوم أو يومين من الزواج مع سرقة متعلقات ومجوهرات.

وتم تسجيل القضية لدى مركز الشرطة في المنطقة الحضرية ضد الفتاة، وأمرت المحكمة بسجنها.

واقترفت الفتاة جرائمها بمساعدة مجموعة من بينها شقيق مزعوم وأب و"مأذون" اتضح أيضًا أنهما مزيفان.

ولم يتم تسجيل أي من عقود الزواج بالشكل الصحيح.

وذكرت "جيو" أن المصادر علمت بأن سنا ومجموعتها كانوا يبحثون عن الرجال الراغبين في الزواج ويخدعونهم.

وتطالب المجموعة عائلة العريس بمبلغ 200 ألف روبية (1900 دولار) إلى 300 ألف روبية (2845 دولارًا).

وبعد عقد الزواج المزيف، تسرق سنا ليس فقط أسرة الزوج، بل والأقارب المقيمين لديها كضيوف.