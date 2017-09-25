طفل ينقذ شاباً من الانتحار بـ7 كلمات.. فما هي؟

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تمكن طفل يبلغ من العمر 12 عاماً من إنقاذ رجل من الانتحار بفضل قوله سبع كلمات بسيطة، وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن مجموعة من الفتيان الصغار نجحوا بشجاعة في إنقاذ حياة الرجل في الأسبوع الماضي بعدما تمكنوا من إقناعه بالعدول عن القفز من أعلى جسر.

وحاول الشاب الذي يبدو أنه في العشرينيات من العمر القفز من فوق الجسرعلى أحد الطرق السريعة في مدينة وولثام كروس جنوب بريطانيا، إلا أن الصغار كانوا هناك لحسن الحظ.

وقالت المنقذة جوانا ستامرس البالغة من العمر 47 عاماً، إنها سمعت أحد الأولاد يقول للرجل "من فضلك لا تفعل هذا، أنا صغير"، وعلى الرغم من أن هذه الكلمات لم تكن واضحة المعنى تماماً وبالغة البساطة إلا أنها أنقذت الرجل.

وقالت ستامرس إن الصبي "بطل حقيقي، فعكس ما قد يفعله أطفال صغار آخرون اتجه الطفل إلى الشاب وأمسكه رغم وزنه".

ورأت المنقذة الصبيان الصغار وهم يساعدون الرجل فسارعت للوصول إلى الشاب ومساعدته بدورها من خلال تشكيل حاجز من الأذرع لإبعاده عن حاجز الجسر.

وقالت إن الصغير كان في حالة جيدة عندما وصلت لكنه كان في حالة ذهول، ما جعلها تفكر في عرضه على المساعدة الاستشارية لأن حياة الشاب كانت بين يديه وكان ليموت.