بالفيديو - أغرب طلب من أب بعد إنقاذ حياة ابنه بأعجوبة.. لن تصدقوا ما فعل!

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لها - في قصة غريبة، أثار أب صيني جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طالب طبيباً بتعويض عن تمزيق ملابس ابنه أثناء إنقاذ حياته.

وذكرت التقارير المحلية أن الأب نقل ابنه إلى المستشفى في مدينة ووهان بعد أن فقد وعيه بسبب انسداد رئوي، حيث تمكن طبيب من إنقاذه بأعجوبة، إلاّ أن الأب لاحظ أن ملابس ابنه تم قطعها وان محتويات جيوبه كانت مفقودة، فطالب الطبيب بدفع تعويض قيمته 1500 يوان.

وأشارت التقارير الى أن الطبيب تمكن من التفاوض مع الأب الغريب ودفع له 1000 يوان فقط، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل، واصفين الأب بـ"البخيل والمخبول".