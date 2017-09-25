بالفيديو - مقتل طيار بسقوط طائرته وتحطمها امام عائلته

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قتل طيار إيطالي بشكل مأساوي إثر تحطم طائرته في البحرأثناء عرض جوي امس، بعد فشله في القفز من الطائرة التي سقطت في البحر أمام آلاف المتفرجين بينهم زوجته ووالداه بحسب "سكاي نيوز".

وقد انتشر شريط فيديو يظهر لحظة تحطم طائرة القوات الجوية الإيطالية F-2000A من طراز "يوروفايتر" في البحر قبالة تيرانسيا، على بعد حوالي 47 ميلا جنوبي روما.

واظهرت اللقطات الطائرة، وهي من طراز تايفون "إف 2000 إيه"، تطير بشكل طبيعي قبل أن تسقط بسرعة فائقة في البحر، قرب شاطئ مدينة تيراسينا، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة روما.

وقد سقطت الطائرة البريطانية الصنع التي يبلغ سعرها نحو 110 ملايين جنيه إسترليني، بعد لحظات من تنفيذ مناورة في الهواء، حسب لقطات الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت عدسات الكاميرا، الطائرة أثناء قيامها بتحليقات قبل أن تهوي نحو البحر، حيث لم يستطع الطيار غابرييل أورلاندي، البالغ من العمر 36 عاما الصعود إلى الأعلى مرة أخرى لتتحطم به الطائرة في البحر، وقد تم العثور على جثته بعد ساعة ونصف الساعة من الحادث.