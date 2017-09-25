living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واشنطن.. دول أخرى يطالها "حظر السفر"

25
SEPTEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أضافت الولايات المتحدة كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى لائحة بلدان مشمولة بمرسوم خاصّ بالهجرة، وذلك بسبب وجود حالات تقصير أمني في هذه البلدان، فضلا عن وجود نقص في التعاون، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.
 
في المقابل، تم رفع السودان من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الأميركي الجديد. وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة يعوق أو يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن العراقيين سيخضعون لفحص إضافي لدخول الولايات المتحدة لكنهم لن يواجهوا قيودا.
 
وبمجوب المرسوم الأميركي، سيتم تعليق دخول الإيرانيين عدا حملة تأشيرات الدراسة وتبادل الزيارات.
 
وفي نسخته الجديدة يعوق أو يحد المرسوم من دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وايران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.
 
وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة. ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأميركية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.
 
وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "عددا قليلا من البلدان - من أصل نحو 200 بلد تم تقييمه - يبقى حتى الساعة غير مُرض في مسائل (...) بروتوكولات وممارسات تبادل المعلومات. في بعض الحالات، يوجد في هذه البلدان انتشار كبير للإرهاب على أراضيها".
 
جاءت التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر المقبل، بناء على مراجعة بعد طعن في إحدى المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب.
 
من جهته، قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة له على توتير علق فيها على القرار الجديد "من أولوياتي أن أجعل أميركا آمنة. لن نسمح لهؤلاء بدخول بلدنا".
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout