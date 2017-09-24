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ولعت بين نجوم ال NBA و ترامب ... اليكم التفاصيل !

24
SEPTEMBER
2017
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تجري العادة أن يستضيف الرئيس الأمريكي الفرق الفائزة بألقاب الرياضات الأربعة الكبرى في أمريكا بشكل سنوي، إلا أن العديد من لاعبي الفريق وفي طليعتهم ستيف كوري وكيفن دورانت يرفضون زيارة البيت الأبيض اعتراضاً منهم على سياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب.
دورانت كان قد عبّر عن رفضه بشكل صريح في أغسطس الماضي، ليلحقه ستيف كوري يوم أمس حين قال:
"لا أريد أن أذهب.. لدينا فرصة لتوجيه رسالة من خلال موقفنا هذا، ولكن الأمر لا يتعلق بي وبكيفن فقط، إنها مسألة تتعلق بالفريق كله ولذلك سنناقش الأمر كفريق ونتخذ قرارنا كمجموعة، ولكن إن سألتني عن رأيي الشخصي كستيف كوري فكلامي واضح، لا أرغب بالذهاب ومقابلته".
ولكن سرعان ما تصاعدت الأمور اليوم.. إذ جاء الرد من الرئيس ترامب نفسه عبر تويتر حين كتب:
"زيارة البيت الأبيض تعتبر تشريفاً عظيماً لأي فريق فائز بالبطولة. وبما أن ستيف كوري متردد حيال ذلك، فأنا لن أوجه له الدعوة أساساً".
التغريدة أثارت حفيظة ليبرون جيمس الذي هبّ للدفاع عن خصمه وزميله معلقاً:
"أيها الأخرق.. ستيف كوري قال في الأساس إنه لن يذهب، فكيف تكون هناك دعوة له؟ زيارة البيت الأبيض كانت تشريفاً عظيماً إلى أن ظهرتَ أنت".
درايموند غرين كذلك دافع عن زميله كوري قائلاً:
"أتعجب كيف أصبح ذلك الرجل رئيساً لبلادنا!!"

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