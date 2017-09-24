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وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب مختل عقلياً وملك الكذب

24
SEPTEMBER
2017
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شن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، هجوماً لاذعاً على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، في خطاب أمام الأمم المتحدة، ووصفه بأنه "شخص مختل عقلياً مصاب بجنون العظمة، وملك الكذب"، متوعداً بأن وصول صواريخ بلاده لأميركا "أمر حتمي".

وقال الوزير ري يونغ هو، أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إن ترامب "رجل عصابات أطلق حملة كلمات عنيفة ومتهورة" ضد كوريا الشمالية، ويشكل اليوم "أكبر تهديد للسلام".

وأضاف ري، "الرئيس الأميركي جعل وصول صواريخنا للبر الأميركي بأكمله أمراً حتمياً" بوصفه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه "رجل الصواريخ".

وقال وزير خارجية كوريا الشمالية "من خلال هذا النضال المطول والشائك، فإننا، الآن أخيراً، لا نبعد سوى خطوات قليلة عن البوابة النهائية لاستكمال قوة الدولة النووية، وانتظار أي فرصة كي تتزحزح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولو شبراً واحداً، أو تغير موقفها بسبب فرض القوى المعادية عقوبات أشد، ليس سوى أمل بعيد".

وأكد أن التجارب النووية التي تقوم بها بلاده تعتبر "رادعاً للحرب"، مؤكداً أن كوريا الشمالية "دولة نووية تتحلى بالمسؤولية"، مشيراً إلى أنها ستتخذ "إجراءات وقائية" إذا حاولت الولايات المتحدة القيام بعملية "قطع رأس ضد قيادتنا أو شن هجوم عسكري على بلدنا".

كما ندد بشدة بالقرارات المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن ضد بلاده، حول حظر برامجها للأسلحة النووية والبالستية، مع فرض عقوبات اقتصادية أقوى، لافتاً إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بـ"حق الدفاع عن النفس لكل دولة".

وكان ترامب قد هدد الثلاثاء بـ"تدمير كوريا الشمالية كلياً" إذا هاجمت الولايات المتحدة أو حلفاءها، ولم يتوقف التراشق الكلامي بينه وبين زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

والجمعة، وصف الرئيس الأميركي كيم أنه "مجنون"، قائلاً، إنه سيواجه "اختباراً لم يشهد مثله سابقاً".

وأتى خطاب وزير خارجية كوريا الشمالية، بعد ساعات قليلة من تحليق قاذفات أميركية قرب ساحل كوريا الشمالية في "رسالة واضحة" إلى بيونغ يانغ، وفقاً للبنتاغون.

وأعلنت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت "أنه الموقع الأبعد في شمال المنطقة المنزوعة السلاح الذي تحلق فوقه طائرة أو قاذفة أميركية قبالة السواحل الكورية الشمالية في القرن الحادي والعشرين، ما يؤكد مدى الجدية التي نتعامل فيها مع السلوك الخطير لكوريا الشمالية".

 

 

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