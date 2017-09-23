10 أدلة تشير بأن شريكك يمارس الخيانة الزوجية

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شاشة نيوز - وكالات - مما لا شك فيه بانه من الطبيعي أن يقلق المرء بين الحين والآخر، من أن زوجه يخونه، وثمة دلائل فاضحة توحي بأن الزوج قد يُمارس الخيانة.

وبناء على أقوال أناس مارسوا الخيانة الزوجية بالفعل، جمّع موقع "فيكتوريا ميلان" قائمة بـ10 أشياء تدل إلى احتمال حصول خيانة، بحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية:

1. الاهتمام الزائد بالخصوصية (الهاتف النقال، الإيميل).

2. الابتعاد عن الشريك وتفادي التقاء العيون.

3. الاهتمام الزائد بالمظهر.

4. عدم التصرف بشكل طبيعي: عدم الاهتمام بالأمور العائلية، والأهتمام بأمور أخرى.

5. الاستحمام في أوقات غريبة، أو وضع الملابس في الغسالة مباشرة.

6. نسيان ما قالوه سابقاً عن يومهم (إذ أنهم قد يكونوا كذبوا عما حصل بالفعل).

7. التصرف بحنان زائد لأنهم يشعرون بالندم.

8. تلوث ملابسهم بآثار أحمر الشفاه أو العطر.

9. الذهاب إلى النوم سريعاً والتعذر لعدم ممارسة العلاقة الحميمية.

10. أن يُخبؤوا الفواتير والتواريخ التي عليها.