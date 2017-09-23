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هل تساءلت يوماً لماذا تحلق الطيور المهاجرة على شكل v؟

23
SEPTEMBER
2017
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من منا لم يشاهد سرباً من الطيور المهاجرة تحلق على شكل رقم v ومن منا لم يمر في ذهنه السؤال عن سبب هذا الشكل الذي حير العلماء؟
 
ففي دراسة جديدة على طيور أبو منجل، حاول العلماء تبرير هذا التصرف الغريب، ليستنتجوا، بحسب موقع Ibelevieinscience أنّ هذه الطيور ذات الأجنحة الكبيرة تأخذ مواضع معينة خلال الطيران، بحيث تستغل التيار الهوائي المتولد من خفقان أجنحة الطيور في المقدمة.
 
كما توصلوا في الحقيقة إلى سببين آخرين قد يفسران الطيران على هذا الشكل: الأول أن تكون هذه الطيور تتبع القائد في المقدمة خلال هذه الرحلة، السبب الآخر هو أن الطيران بهذه الطريقة يجعل الرحلة أسهل.
 
وفي التفاصيل، توصل الباحثون إلى الجواب من خلال تدريب الطيور ووضع رقاقات إلكترونية صغيرة في أجنحتها لمراقبتها وتوجيهها نحو طريق هجرتها. ومن خلال البيانات التي تمّ جمعها تبيّن أنّ الطيور تتموضع في تشكيلات متناسقة للحصول على حركة دفع إضافية عن طريق حركة الطيور التي تحلق في المقدمة.
 
حيث يتقدم الطير إلى الأمام محركاً جناحيه إلى الأسفل، مما ينجم عنه تحريك الهواء من الأسفل إلى الأعلى. هذا التيار الهوائي يساعد على رفع الطيور في بقية النسق بدون بذل جهد إضافي.
 
أما المثير للاستغراب فهو أن الطيور تحرك أجنحتها بتوقيت محدد لمساعدة بعضها على توفير الطاقة من خلال الاستفادة من حركة الهواء المتولدة من تحريك الطيور لأجنحتها من الأسفل الى الأعلى وبالعكس.
 
وقد تعجب الباحثون من قدرة الطيور على مزامنة ضربات أجنحتها بهذه الطريقة المثالية. وفي هذا السياق قال ديفيد لينتينك – المهندس الميكانيكي في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا – “لكي نستطيع تحديد مواقع التيارات الهوائية وكيف تتموضع الطيور بدقة ضمن السرب يجب علينا إجراء تجارب عبر جعل الطيور تطير ضمن أنفاق هوائية، وهي عملية تتطلب الغوص في التفاصيل أكثر من عملية تسجيل البيانات عبر الرقاقات الالكترونية”.
 
وقد قدر العلماء في دراسة سابقة أن الطيور توفر طاقة بنسبة 20 – 30 بالمئة من خلال طيرانها بشكل حرف V.
 
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