بالصورة - شعرت بألم لا يحتمل وتساقط شعرها وتوقف قلبها والسبب العدسات اللاصقة.. إليكم التفاصيل

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اعتقدت الأسترالية كلير ولكيسنون (38 عاماً) أنها مصابة بالتهاب في عينيها بعدما لاحظت انتفاخهما واحمرارهما وحساسيتهما تجاه أشعة الشمس.

ولم تؤدّ العلاجات التي تلقتها إلى أي نتيجة. وقالت في حديث لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "عرفت آلام الولادة، لكن الألم الذي أشعر به الآن أكثر شدة بـ100 مرة".

وأضافت أنها تمنت الموت وشعرت وكأن قطع زجاج صغيرة جداً تمزق عينها. وتبين أن قرنية عينها أصيبت بعدوى طفيلية تسبب تآكلها.

وأرجع الأطباء ذلك إلى وضعها العدسات اللاصقة. ومع مرور الوقت بدأت كلير تفقد شعرها، كما ظهرت جروح على عينها وأصيبت بعارض في القلب أثناء خضوعها لعملية في الدماغ تهدف إلى تعطيل أحد الأعصاب لديها للحد من شعورها بالألم.

وتوصل الأطباء إلى أن سبب مرض كلير هو قيامها بتنظيف العدسات اللاصقة بالماء الجاري وعدم نزعها قبل الاستحمام، وعدم تغييرها بين الحين والآخر، إضافة إلى عدم حفظها في علبتها الخاصة.

وتنتظر كلير أن تنهي ابنتها دراستها لتتمكن من الانتقال إلى لندن حيث يتوفر العلاج اللازم. وحتى ذلك الوقت يتولى زوجها دايفيد روشفورد العناية بها.