بالصورة - "ختم" يوحي بنهاية العالم اليوم 23 أيلول!

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يرتبط يوم 23 سبتمبر / أيلول بالعديد من الأساطير والأبحاث، التي استمدت من الحضارات القديمة، كالحضارة السومرية التي تواجدت في منطقة جنوب ما بين الرافدين العراقية.

السومريون صنعوا العديد من الأختام التي حملت الكثير من النقوش والرموز، مرتبطة باعتقادات ودراسات تتعلق بهذه الحضارة.

وأحد أكثر الأختام شهرة ذاك الذي صنعوه قبل 4500 عام، واحتوى الكثير من الرسوم والرموز التي ارتبطت بالشمس والقمر والكوكب الثاني عشر في المجموعة الشمسية حسب اعتقاداتهم.

حيث أشاروا في أبحاثهم بأن هذا الكوكب سينقض على الأرض ويدمرها.

وكانت صحيفة The Daily Express قد نشرت خبرا ومفاده توصل بعض الخبراء النظريين، بعد إجراء عدد من البحوث والاطلاع على دراسات فلكية سابقة،

إلى استنتاج مفاده أن الكوكب الغامض "نيبيرو" سيدمر كوكب الأرض وسيمسح البشرية في الـ23 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

كما نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن موقع Unsealed، الذي يصور نهاية العالم من خلال نصوص إيحائية دينية لمرأة ترتدي الشمس والقمر تحت قدميها، ويعلو رأسها تاج من النجوم، لتتعرض لهجوم من تنين بسبع رؤوس، ويظهر في الوقت نفسه كتابات حول أن هاتين الصورتين ستظهران فوق القدس المحتلة يوم السبت.

(sputnik)