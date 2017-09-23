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الإعصار ماريا يجتاح جزر الكاريبي ويفتك بالعشرات

23
SEPTEMBER
2017
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اجتاح الإعصار ماريا جزر توركس وكايكوس بمنطقة الكاريبي وتسبب في سيول بجزيرة بويرتوريكو حيث دمر منازل وقطع الكهرباء عن كل مناطقها.
وقال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن العاصفة أودت بحياة 25 شخصا في بويرتوريكو التابعة للولايات المتحدة وفي غيرها من الجزر بالكاريبي.
 
وحذرت خدمات أميركية للطقس من أن سدا على نهر جواخاتاكا في شمال غرب بويرتوريكو ينهار وإنه أحدث سيولا بالمنطقة.
 
وقال مكتب سان خوان في الخدمة الوطنية للطقس على حسابه بموقع تويتر "هذا وضع شديد الخطورة. الحافلات تجلي الناس من المنطقة حاليا بأسرع ما يمكن".
 
ماريا هو ثاني إعصار كبير يجتاح منطقة الكاريبي هذا الشهر وأقوى إعصار يضرب بويرتوريكو منذ حوالي 90 عاما وقد تسبب في انقطاع الكهرباء بكافة أنحائها بالكامل كما ارتفعت مياه عدة أنهار إلىمستويات قياسية.
 
أضرار بنحو 45 مليار دولار
 
قال تشاك واتسون خبير الكوارث في مركز إنكي ريسيرش للأبحاث في ولاية جورجيا إن من المتوقع أن يتسبب الإعصار في أضرار بنحو 45مليار دولار في أنحاء الكاريبي منها 30 مليار على الأقل في بويرتوريكو وحدها.
 
وتشمل الأرقام الأضرار المادية والخسائر في قطاع السياحة.
 
ووصلت سرعة الرياح المكونة للإعصار في بعض المراحل إلى 205كيلومترات في الساعة ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سمبسون المؤلف من خمس درجات.
 
وأضاف المركز أن من المتوقع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأميركي بحلول منتصف الأسبوع مضيفا أن من المبكر تحديد هل سيكون له تأثير مباشر على البر الرئيسي الأميركي.
 
 
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