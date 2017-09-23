أسماء مشاهير توقعك في ورطة في حال بحثت عنهم في الإنترنت

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أطلقت إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات تحذيرا لمستخدمي الإنترنت من خطورة البحث عن اسمين من مشاهير الفن، وذلك بسبب ارتباطهما بروابط غير آمنة.

نشرت مجلة "تايم" الأمريكية، إن الاسمين الأخطر هما لمغنيا البوب، المغنية المشهورة الكندية "أفريل لافين" والمغني الأمريكي "برونو مارس"، اللذان يعرضان القائم بالبحث عنهما لخطر مواقع إلكترونية خبيثة.

ونقلت شركة "مكافي" للأمن الإلكتروني، إن المغنين كارلي راي جبسن وزين مالك وسلين ديون ضمن شاغلي المراكز الخمسة الأولى في قائمتها السنوية، لأن البحث عن أسمائهم يمكن أن يؤدي بالمعجبين للضغط على روابط مريبة قد تعرضهم لبرمجيات خبيثة.

وأضافت أن البحث عن أغنيات مجانية لأفريل لافين ينطوي على احتمال الوصول إلى مواقع خبيثة بنسبة 22%.