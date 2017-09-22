فيديو لأصحاب القلوب القوية! لاعب طفلته إلى أن سمع صوت طقطقة عظامها..

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شاشة نيوز - وكالات - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُخيف يُظهر رجلاً يلاعب طفلته بطريقة مستغربة.

وظهر الأوكراني كيريل ستريموسوف وهو يؤرجح ابنته (4 أشهر) من ذراعيها وقدميها في الهواء، حتّى سماع طقطقة عظامها.

وشرح الوالد أسباب قيامه بهذه الحركات، معتبراً أنّها أحد تدريبات رواد الفضاء للحصول على المرونة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين اعتبروا أنّ هذه الحركة تعبر عن استهتار وقسوة، ودعوا الى اعتقال كيريل.

وقد يعاني الأطفال الذين يتعرّضون للهزّ العنيف اللى أمراض عدة، كفقدان البصر ومشاكل في النمو وكسور في العظام والإعاقة العقلية والشلل، بحسب دراسات أجريت أخيراً.