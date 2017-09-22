ترامب: المجنون سيتعرض لاختبار لم يجربه من قبل

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه "سيتعرض لاختبار لم يجرّبه من قبل".

وفي تغريدة على تويتر، الجمعة، قال ترامب: "كيم جونغ أون، المجنون كما هو واضح، لا يمانع أن يتعرض شعبه للتجويع والقتل". وأضاف "سيتعرض لاختبار لم يجربه من قبل."

وكان زعيم كوريا الشمالية وصف ترامب بـ"المختل عقليا"، متوعدا بأنه سيجعله "يدفع غاليا ثمن" التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله "سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي إلى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية" الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو قوله إنه يعتقد أن بلاده قد تفكر في اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.

وأدلى ري بالتصريحات للصحفيين في نيويورك ردا على سؤال عما كان يعنيه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عندما قال إنه قد يدرس "أعلى مستويات الإجراءات المضادة في التاريخ" ضد الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوتر بين أميركا وكوريا الشمالية عقب التجربة النووية لبيونغ يانغ منذ 10 أيام والتي تلاها تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، ودفعت هاتان التجربتان مجلس الأمن إلى تشديد العقوبات على كوريا الشمالية.