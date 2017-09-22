بالصور - حاول الإنتحار بطريقة شنيعة.. وهذا ما كشفته صور الأشعة!

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حاول مواطن سوري (40 عاماً) الانتحار بطريقة غريبة، فقد قام بابتلاع مجموعة من الأدوات المعدنية، قبل أن ينقل إلى المستشفى ويخضع لعملية جراحية لإنقاذه.

وأدخل المواطن المستشفى الوطني في اللاذقية، حيث كان يشكو ألماً حاداً في بطنه، لتكشف صور الأشعة وجود مجموعة قطع معدنية في أحشائه.

وذكر مصدر طبي في المستشفى، أنه "تم إجراء عملية إسعاف عاجلة، واستخراج 9 مقصات أظافر و(مصاصتي متة) وقطع معدنية أخرى.

وليست هذه المحاولة الأولى من نوعها لهذا المريض، فقد حاول في وقت سابق الانتحار بالطريقة ذاتها إلى أنه فشل، وكانت الأدوات المعدنية التي قام بابتلاعها أصغر وأقل خطورة، بحسب مصادر مقربة منه.