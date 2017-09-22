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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المكسيك المدمّر!

22
SEPTEMBER
2017
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أعلنت السلطات المكسيكية أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الثلاثاء العاصمة مكسيكو ومناطق مجاورة لها ارتفع الى 272 قتيلا.وسقط القسم الاكبر من القتلى في العاصمة مكسيكو حيث بلغت الحصيلة 137 قتيلا، في حين قتل 73 شخصا في ولاية موريلوس و43 في بويبلا و13 في ولاية مكسيكو و5 في غيريرو و1 في اوكساكا.
 
وبين القتلى ثلاثة أجانب هم تايواني وبنمية وإسباني.
 
ويبذل رجال الاطفاء والشرطة والجنود والمتطوعون جهودا مضنية للبحث عن ناجين محتملين تحت ركام المباني المدمرة، مع ان الامال بالعثور على أحياء تحت الأنقاض تتضاءل ساعة تلو الاخرى.
 
والزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,1 درجات ضرب العاصمة مكسيكو ومحيطها بعد مرور 32 عاما بالتمام والكمال على زلزال 1985 الذي أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل في المكسيك.
 
وقع الزلزال الثلاثاء عند الساعة 13,14 (18,14 ت غ). وتسبب في انهيار 50 بناية على الأقل في العاصمة مكسيكو التي يقطنها 20 مليون نسمة.
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