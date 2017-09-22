أردوغان: سننشر قواتنا في إدلب

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن تركيا ستنشر قوات في محافظة إدلب شمال سوريا، في إطار الاتفاقات الخاصة بإقامة مناطق خفض التوتر في البلاد.

وقال أردوغان، في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة "رويترز" في نيويورك، التي يقوم الرئيس التركي بزيارة إليها للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن اتفاق مناطق خفض التوتر فكرة بارزة... تنص على أن الروس يقومون بضمان الأمن خارج إدلب وتركيا تفعل ذلك داخل المحافظة".

وأوضح الرئيس التركي أن حكومة بلاده سترسل قوات إضافية إلى إدلب لتأمين عمل اتفاق خفض التوتر هناك.

وأضاف الرئيس التركي: "هذه المهمة ليست سهلة، وسنبحث مع بوتين الخطوات الإضافية، التي يجب اتخاذها من أجل استئصال الإرهابيين للأبد وإعادة السلام".

يذكر أنه تعمل على أراضي سوريا 3 مناطق لتخفيف التوتر تم إنشاؤها وفقا لاتفاقات بين روسيا وتركيا وإيران في إطار عملية أستانا، الأولى في جنوب البلاد قرب الحدود مع الأردن والعراق، والثانية في الغوطة الشرقية لدمشق، والثالثة في شمال محافظة حمص.

وشهدت الجولة الـ6 من مفاوضات أستانا، التي عقدت الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق حول إقامة منطقة رابعة، من المتوقع أن تشمل أراضي محافظة إدلب وبعض المناطق المحاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

في غضون ذلك، دخلت مجموعة من آليات البناء والعربات العسكرية التركية، اليوم الخميس، المنطقة العازلة عند الحدود مع محافظة إدلب السورية.

ونشر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عشرات الجرافات والآليات الحربية لحظة اجتيازها لمعبر جلوة غوزو التركي المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري.