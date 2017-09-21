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رقصت عارية في السجن.. وهذا ما حصل!

21
SEPTEMBER
2017
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اقدمت سجينة إماراتية في السجن المركزي على الاعتداء على شرطية حارسة أثناء تأدية وظيفتها ووجهت إليها إهانات إثر خلاف نشب بينهما بسبب رقص السجينة وقيامها بما وصفته المحكمة بـ “فعل فاضح” في مكان عام، بحسب ما اشارت صحيفة "خليج تايمز" الاماراتية الصادرة بالانكليزية.


فقد هاجمت السجينة، البالغة من العمر 23 عاماً حارسة السجن التي أمرتها بارتداء ملابسها والنزول عن الكرسي والتوقف عن الرقص، فيما كشفت وثائق محكمة البداية أن السجينة قامت بإيماءة بذيئة بإصبعها في وجه الحارسة.


كما اعترفت السجينة بأنها كانت ترقص في الفناء ولكنها زعمت أنها حصلت على موافقة رئيسة الحرس.


وقالت إن  "الحارسة أتت وكانت تصرخ في وجهي، فسحبتها من شعرها وركلتها، كما اشارت الى الحارسة سحبتها من شعرها أيضاً.


بدورها قالت حارسة أخرى شاهدة على الحادث، إنها كانت تخدم في السجن عندما رأت إحدى السجينات ترقص عارية تقريباً على كرسي.
وأضافت "أشارت زميلتي -صاحبة الشكوى -لها من وراء واجهة زجاجية للنزول عن الكرسي، ولكن السجينة أشارت لها بإيماءة بذيئة بإصبعها، وعندما دخلت الشرطية إلى الفناء، خلعت السجينة كل ملابسها".


وتابعت الشاهدة "عندما أمرتها صاحبة الشكوى بالعودة إلى زنزانتها وارتداء ملابسها، بدأت السجينة بتوجيه الإهانات، وعندها طلبت زميلتي منها عدم إهانتها، وبينما كانت تتحدث مع زميلة لها، رأيت السجينة تهاجمها من الخلف وتعض ذراعها اليسرى، قبل أن نبعدها عن الضحية".


وفي السياق  نقلت الصحيفة عن تقرير الطب الشرعي قوله إن الكدمات على الذراع اليسرى والساق اليمنى لصاحبة الشكوى يُمكن أن تكون ناجمة عن الضرب باليدين والركل، كما ثبت وجود علامات العض على ذراعها.

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