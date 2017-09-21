انتشال جثة مهاجر معه حوالي 2 مليون دولار!

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انتشل خفر السواحل الجزائري، جثة رجل في سواحل الغزوات في ولاية تلمسان، بحوزته نحو مليوني دولار أمريكي.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية أمس، إن جهاز الدرك الوطني شرع بالتنسيق مع القوات البحرية العاملة بالغزوات، في التحري لتحديد هوية الجثة، التي قذفتها أمواج البحر إلى شاطئ بوخنايس التابع لدائرة الغزوات.

وذكرت الصحيفة أن اكتشاف الجثة تزامن مع ضبط طرد من المخدرات يزن 34 كيلوغراما في سواحل تلمسان، بعد عملية تمشيط واسعة النطاق، قام بها خفر السواحل رفقة رجال الدرك الوطني، دون أن يتم تأكيد ما إذا كان للطرد الذي عثر عليه علاقة بالجثة التي تم انتشالها.

المصدر: النهار الجزائرية