هكذا ردّت كوريا الشمالية على تهديدات ترامب

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استخف وزير خارجية كوريا الشمالية بتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير بلاده ووصفه بأنه “نباح كلب”، مؤكدا ان بيونغ يانغ لن يردعها هذا الخطاب.

وكان ترامب شن الثلاثاء في خطاب ناري هو الاول له امام الجمعية العامة للامم المتحدة هجوما حادا على بيونغ يانغ، متوعدا كوريا الشمالية بـ”تدميرها بالكامل” اذا ما هددت الولايات المتحدة.

وقال ايضا ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون “انطلق في “مهمة انتحارية له ولنظامه”.

وما ان وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو الأربعاء الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى انهالت الاسئلة عليه من الصحافيين حول خطاب ترامب.

ورد ري يونغ-هو فيما كان يدخل فندقه في نيويورك، قائلا “هناك مثل يقول ان القافلة تسير والكلاب تنبح”. واضاف “اذا كانوا يحاولون احداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فانهم بلا شك لديهم احلام كلاب”.