قاعدة أميركية قرب لبنان!؟

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افتتحت اسرائيل والولايات المتحدة امس قاعدة دفاع صاروخي مشترك هي الاولى في الاراضي الاسرائيلية، حسبما اعلن ضابط رفيع في سلاح الجو الاسرائيلي.

وتم الاعلان عن المنشأة العسكرية الجديدة، التي لم يكشف موقعها جنوب اسرائيل، قبل اللقاء بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال قائد الدفاع الصاروخي الاسرائيلي الجنرال تزفيكا حاييموفيتز: «افتتحنا مع شركائنا في الجيش الاميركي قاعدة اميركية هي الاولى في اسرائيل»، موضحاً: «هناك علم اميركي يرفرف فوق قاعدة عسكرية اميركية داخل احدى قواعدنا».

واضاف ان الخطوة لا تشكل رداً مباشراً على حادث محدد او تهديد محتمل بل تشكل مزيجاً من «الدروس المستفادة» من الحرب على غزة عام 2014 وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية. وتابع: «لدينا الكثير من الاعداء حولنا، قريبين وبعيدين».

ولم يكشف اي تفاصيل عن دور القاعدة المشتركة، الا انه قال ان «عشرات» من افراد الطاقم الاميركي سيعملون تحت امرة القيادة الاسرائيلية، موضحاً: «هذا ليس تدريباً او مناورة، انه وجود يشكل جزءاً من الجهود المشتركة لاسرائيل والولايات المتحدة من اجل تحسين الدفاع».