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ما هو الأمر الذي يمتنع ترامب عن الافصاح عنه؟

20
SEPTEMBER
2017
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الثلثاء) في أول خطابه له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الدول المارقة» تشكل «خطراً» على شعوبها والدول الأخرى، مهاجماً بشدة كوريا الشمالية، ومتوعداً «بتدميرها بالكامل» في حال هدد نظام بيونغيانغ الدول المجاورة له، وأكد أن الجيش الأميركي سيصبح «أقوى» من أي وقت مضى.


وقال ترامب: «طالما انا في هذا المنصب، فسأدافع عن مصالح أميركا وأضعها قبل اي مصلحة اخرى، ولكن مع وفائنا بالتزاماتنا إزاء دول اخرى، ندرك انه من مصلحة الجميع السعي الى مستقبل تكون فيه كل الدول ذات سيادة ومزدهرة وآمنة».


وأضاف: «أميركا تقوم بأكثر من مجرد الكلام عن القيم المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة. دفع مواطنونا الثمن الأعلى للدفاع عن حريتنا، وحرية دول كثيرة ممثلة في هذه القاعة العظيمة».


ووصف ترامب نظام كوريا الشمالية بأنه «شرير»، واعتبر أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون انطلق في «مهمة انتحارية». وقال: «الولايات المتحدة لديها قوة كبرى وتتحلى بالصبر، لكن اذا اضطرت للدفاع عن نفسها او عن حلفائها، فلن يكون امامنا من خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل».


ووعد الرئيس الاميركي ايضاً بالقضاء على «الإرهاب الإسلامي المتطرف». وقال: «يجب على كل الدول المسؤولة ان تعمل معاً لمواجهة الإرهابيين والتطرف الإسلامي الذي يلهمهم. سنوقف الإرهاب الإسلامي المتطرف، لأنه لا يمكننا ان نسمح له بأن يمزق دولنا، وان يمزق العالم اجمع».
واضاف «يجب ان نقضي على الملاذات الآمنة للارهابيين ومراكز عبورهم ومصادر تمويلهم، وكل شكل من اشكال الدعم لأيديولوجيتهم الدنيئة والشريرة».


وبخصوص إيران، ندد بالاتفاق «المعيب» الذي أبرمته الدول العظمى معها في شأن برنامجها النووي في 2015، مؤكداً أنه على الإطلاق أحد أسوأ الاتفاقات التي شاركت فيها الولايات المتحدة، في مؤشر جديد الى عزمه على إلغاء هذا الاتفاق او اعادة النظر به.


وقال ترامب إن «الاتفاق مع ايران من أسوأ الصفقات واكثرها انحيازا التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الاطلاق. بصراحة، هذا الاتفاق معيب للولايات المتحدة ولا أعتقد انكم رأيتم اسوأ ما فيه».


واليوم، قال ترامب إنه توصل لقرار في شأن ما إذا كانت بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي، لكنه امتنع عن الإفصاح عن القرار.


وردا على سؤال من الصحافيين قال: «توصلت إلى قرار».


ونقلت «رويترز» اليوم عن مسؤول إيراني قوله ان بلاده مستعدة لكل السيناريوهات المحتملة إذا انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع بين طهران وست قوى كبرى في 2015.


وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إيران مستعدة لأي سيناريوهات محتملة إذا انسحب ترامب من الاتفاق. يشمل هذا الاستئناف الفوري لأنشطتها النووية التي قيدها الاتفاق».


ومن المفترض ان يبلغ ترامب في 15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل الكونغرس، ما اذا كان يشاطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رأيها في أن طهران تفي بالتزاماتها الواردة في هذا الاتفاق.


وهاجم ترامب في خطابه النظام الايراني و«أنشطته المزعزعة لاستقرار» المنطقة. وأضاف: «صدقوني، حان الوقت لأن ينضم إلينا العالم بأسره في المطالبة بأن توقف حكومة إيران سعيها خلف الموت والدمار»، متابعاً أن «الحكومة الإيرانية حوّلت بلداً غنياً وذا تاريخ وثقافة عريقين الى دولة مارقة مرهقة اقتصادياً، وتصدر بشكل أساسي العنف وسفك الدماء والفوضى».


بدوره، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأميركي ودافع بشدة عن الاتفاق النووي الإيراني «الجيد» قائلاً، إن «أولئك الذين لا يحترمونه لا يتسمون بالمسؤولية».


وأضاف «سيكون التخلي عنه خطأ جسيماً وعدم احترامه أمراً غير مسؤول، لأنه اتفاق جيد وضروري لإحلال السلام، في وقت لا يمكن فيه استبعاد حدوث حريق جهنمي». وأشار إلى أنه أوضح ذلك لترامب وللرئيس الإيراني حسن روحاني عندما التقى بهما أمس.


وصرح روحاني في مقابلة مع قناة «ان بي سي» بأنه «اذا تراجعت الولايات المتحدة عن احترام الالتزامات وداست على الاتفاق، فهذا سيعني تحملها تبعات فقدان ثقة الدول فيها».


وتساءل روحاني «بعد سيناريو محتمل كهذا، أي بلد سيكون مستعداً للجلوس الى الطاولة مع الولايات المتحدة والتحدث عن القضايا الدولية؟». واضاف أن «الرصيد الاكبر الذي يتمتع به اي بلد هو الثقة والصدقية».


وتابع «كنا بوضوح، وبما لا لبس فيه اعضاء في معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. ومن الموقعين عليها. لم ننسحب منها، ولا نية لدينا في ذلك». وأكد أن إيران ملتزمة بروتوكولات إضافية لعدم إنتاج الأسلحة النووية مطلقاً. وقال: «كما في الماضي، لم تكن لدينا نية الذهاب في هذا المنحى ولم نفعل يوما، فان برنامجنا النووي كان دائما سلميا».


وعلى الصعيد السوري، دعا ماكرون إلى تشكيل مجموعة اتصال في شأن سورية، لإعطاء اندفاعة جديدة نحو التوجه إلى حل سلمي للنزاع في هذا البلد.


وأكد أن آلية المفاوضات التي تخوضها موسكو وطهران وأنقرة في آستانا في كازاخستان «لا تكفي»، لافتاً إلى ان مجموعة الاتصال التي يقترحها، تشمل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن، بالإضافة إلى «الجهات المعنية» بالنزاع السوري.

الحياة
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