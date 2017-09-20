لهذا السبب غير المتوقع أراد الأمير وليام إنجاب طفل ثالث... ما علاقة موت الأميرة ديانا وأمنيتها الأخيرة؟

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كشفت مجلة "فواسي" الفرنسية السبب الذي دفع الأمير وليام إلى إنجاب طفل ثالث. وكتبت أنه يرغب في تأسيس عائلة كبيرة وقوية.

ونقلت عنه قوله إنه يتمنى أن يتعاون أولاده في المستقبل وأن يقدم كل منهم الدعم للآخر. وأشارت إلى شعوره بالارتياح بسبب وجود شقيقه إلى جانبه بعد وفاة والدتهما الأميرة ديانا.

ولفتت إلى أنه أراد أيضاً تحقيق حلم والدته التي رغبت قبل موتها في إنجاب طفل ثالث. ويُذكر أنه تم إعلان حمل زوجة الأمير كايت ميدلتون في 4 الجاري.

وقد اضطرت إلى التزام الفراش بسبب معاناتها من الغثيان فيما كان ابنها جورج يختبر تجربة الدخول للمرة الأولى إلى المدرسة.