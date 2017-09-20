بالفيديو - حاول كسر الرقم القياسي فوقعت الكارثة!

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انتشر مقطع فيديو على صفحات الانترنت ظهر فيه بهلواني من كوريا الشمالية وهو يصاب اصابة خطيرة جراء سقوطه على رأسه خلال عرض كان يقام في سيرك موسكو.

وفي التفاصيل فان لاعب الجمباز الكوري ادار أن يدخل في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، اذ يظهر في مقطع الفيديو وهو لم يتمكن من إنجاز حركات خطرة أراد من خلالها الدوران ست مرات في الهواء من المرة الأولى، لذلك طلب إعطاءه محاولة ثانية ليقوم بهذا الأمر.

ونتيجة لذلك، سقط الرجل على رأسه، وبعد ذلك لم يعد قادرا على الوقوف وحده وفقد الوعي. ووفقا للبيانات الأولية، قال الأطباء إن لديه كسر في فقرات العنق وإصابة في الرأس.