بالفيديو - ركع 3 ساعات لاقناع زوجته وابنته بعدم الانتحار.. وهذا ما حصل!

A + A -

شهد سكان أحد أحياء بكين حادثًا مروعًا لسيدة تهدد بالقفز من مبنى مع ابنتها بسبب خيانة زوجها.

وظهرت الأم في اللقطات تقف بجانب ابنتها على حافة نافذة في مبنى سكني شاهق الارتفاع، وبدت الطفلة في حالة رعب شديدة وانهارت في البكاء، حيث حاولت منع والدتها من القفز.

وفي الوقت نفسه، ظهر الأب راكعا على الأرض أسفل المبنى يتوسل لزوجته بعدم القفز.

وقال شهود العيان إن الزوجة اكتشفت خيانة زوجها، كما أنه عاطل عن العمل ما زاد الوضع سوءا.

وحاول الضباط اقناع السيدة بإعطاء زوجها فرصة ثانية خاصة أنه اعترف بخطأه، وظل راكعا على الأرض لثلاث ساعات، ونجحوا في النهاية في إنقاذ الأم وطفلتها.