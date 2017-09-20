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ظريف: خطاب ترامب سخيف وينم عن الوقاحة والجهل ولا يستحق الرد

20
SEPTEMBER
2017
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وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الجمعية العامة للامم المتحدة بانه سخيف وينم عن الوقاحة والجهل ولا يستحق حتى الرد عليه.

العالم - ايران

وقال ظريف الذي يشارك في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في صفحته على موقع التدوين المصغر "تويتر"، في معرض رده على خطاب ترامب في هذا الاجتماع: ان خطاب ترامب خاصة فيما يتعلق بالشعب الايراني العظيم كان سخيفا ودعائيا وفارغا الى الحد الذي لا يستحق حتى الرد عليه.

واضاف، ان خطاب الرئيس الاميركي الذي ينم عن الوقاحة والجهل وتجاهل حقائق الجمهورية الاسلامية الايرانية في السياسة الداخلية والخارجية ومكافحة الارهاب يشير الى عمق جهله وسلوكه وكلامه المخادع، وكل ذلك الي جانب حقائق مثل دعم الحكومة الاميركية للكيان الصهيوني المجرم والانظمة الدكتاتورية في المنطقة وانشاء ودعم الجماعات الارهابية، سوف لن تؤدي سوى للمزيد من عزلة وعدم مصداقية الحكومة الاميركية امام العالم.

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