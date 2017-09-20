أنقرة: تقسيم العراق أو سورية سيسفر عن صراع عالميّ

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أكّد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أمس، أنّ تقسيم العراق أو سورية قد يسفر عن اندلاع صراع عالميّ.

وقال جانيكلي: «التغيير الذي يعني انتهاك وحدة الأراضي العراقيّة يفرض خطراً كبيراً على تركيا»، معتبراً أنّ «انتهاك وحدة أراضي سورية والعراق قد يُشعل شرارة صراع عالمي أكبر لا نهاية له»، بحسب تعبيره.

ويأتي تصريح الوزير التركي مع تمركز دبابات جيشه قرب الحدود مع العراق، قُبيل الاستفتاء المرتقب على انفصال إقليم كردستان عن العراق، وهو الاستفتاء التي ترفضه أنقرة بشدّة.

وتابع جانيكلي، أنّ أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي في جنوب البلاد، قائلاً: «لا يجب أن يشكّ أحد في أنّنا سنتّخذ كلّ ما يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل الخطر»