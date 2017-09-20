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عشرات القتلى والجرحى في زلزال مدمر يضرب المكسيك!

20
SEPTEMBER
2017
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أفادت وسائل إعلام بمقتل أكثر من 40 شخصا وسقوط عشرات الجرحى في زلزال قوي، بشدة 7,4 درجات على مقياس ريختر، ضرب وسط المكسيك اليوم.

وتسبب الزلزال بهز المباني في العاصمة مكسيكو سيتي ودفع الناس للخروج إلى الشوارع، كما اندلعت النيران في عدة عمارات تسببت بمحاصرة السكان داخلها.

ووقع الزلزال بعد ساعات فقط من مشاركة العديد في تدريبات على مواجهة الزلازل في كافة أنحاء المكسيك، في الذكرى السنوية للزلزال المدمر الذي تسبب بمصرع الآلاف في العاصمة عام 1985.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرقي أتنسينجو في ولاية بويبلا بوسط المكسيك على عمق 51 كيلومترا.

روسيا اليوم
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