"عقاب قاس" من مروحية روسية لمتابعيها

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اعترف الجيش الروسي، الثلاثاء، بإطلاق صاروخ من مروحية عسكرية بالخطأ، على متابعي تدريبات عسكرية غربي البلاد.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، مروحيتين عسكريتين تحلقان على ارتفاع منخفض، ثم أطلقت إحداهما صاروخا انفجر بجوار أحد الحضور.

وتقول وسائل إعلام إن شخصين أصيبا بجروح ودمرت مركبتان حلال مناورات زاباد 2017، وأن الحادث وقع الأحد أو الاثنين بمضمار لوجسكي، على مسافة 100 كيلومتر شرق الحدود مع إستونيا.

وأقر الجيش الروسي بصحة التسجيل المصور، إلا أنه نفى وقوع الحادث يوم الاثنين، ولم يحدد متى ولا أين وقع الحادث مكتفيا بالقول إنه لم يصب خلاله أحد.